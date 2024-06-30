росія хоче розколоти ЄС і НАТО – міністр оборони Швеції

Шведський міністр оборони Пол Йонсон заявив, що напад росії на НАТО не є неминучим, але вона і далі переслідує мету розділити союзників по Альянсу і в Євросоюзі.

кремль і далі переслідує мету розділити союзників по Альянсу і в Євросоюзі.

Про це міністр сказав в інтерв’ю Bild.

"Напад росії на територію НАТО "не є неминучим", водночас вона готова йти на великі політичні та військові ризики і має великі амбіції щодо реорганізації своїх збройних сил", - вважає Йонсон.

Він додав, що найкраще, що ми можемо зробити для збереження миру в Європі, - це зробити НАТО сильним і зосередитись на стримуванні і обороні".

За його словами, мета Альянсу полягає не у перемозі в імовірній війні в Європі, а в тому, аби запобігти їй.

"Я вважаю, що кремль і сам путін усвідомлюють, що вони програють цю війну. Але я вважаю, що Росія дуже зацікавлена в тому, щоб розділити нас політично, як всередині ЄС, так і в НАТО", – підсумував Йонсон.