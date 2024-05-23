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росія хоче розмістити ядерну бомбу на орбіті – Forbes

23 травня 2024, 16:35
росія хоче розмістити ядерну бомбу на орбіті – Forbes
Тайфун «Бофа» в об'єктиві орбітального супутника «Терра». Зліва - острів Мінданао. Фото: Jeff Schmaltz/NASA/Terra
США можуть спробувати знищити російську бомбу превентивно.

Розробка кремлем протисупутникової зброї з ядерною боєголовкою та блокування резолюції ООН щодо контролю над космічними озброєннями можуть зрештою спровокувати конфлікт великих держав.

Про це пише Forbes. 

Головний директор відділу космічної безпеки та стабільності у вашингтонській організації "Безпечний світ" Вікторія Самсон наголошує, що підрив російської ядерної боєголовки у космосі в першу чергу становитиме загрозу для космонавтів на міжнародній космічній станції.

Однак смерть кількох астронавтів, ймовірно, буде найменшою з проблем людства, якщо росіяни підірвуть бомбу в космосі. Колишній ядерний дослідник Агентства зі зменшення загрози (США), підполковник Роберт Вінсент каже, що підрив термоядерної бомби на низькій навколоземній орбіті міг би миттєво знищити величезну кількість супутників.

За його словами, випробування, проведене Пентагоном ще у 1962 році, показало, що навіть один ядерний вибух на великій висоті здатен ефективно знищувати супутники не лише поблизу, але навіть на іншому боці Землі. 

Вінсент стверджує, що країни, чиї супутники зазнають ядерної атаки, зіткнуться з важкою дилемою у формулюванні відповіді, яка б не призвела до ескалації та подальшого використання атомної зброї.

Астрофізик Джоел Прімак, почесний професор фізики Каліфорнійського університету, зауважив, що знищення навіть однієї тисячі супутників (на орбіті їх в рази більше) утворило б смертоносне поле уламків, яке б оберталося навколо планети протягом кількох наступних поколінь.

Експерт з росії, докторант Інституту глобальних конфліктів і співпраці у Каліфорнійському університеті Спенсер Воррен вважає, що США та інші країни НАТО можуть в певний момент завдати превентивного удару, не чекаючи, доки росія позбавить їх своїх військових супутників. За його словами, США можуть спробувати знищити російську ядерну бомбу на орбіті неядерною протисупутниковою зброєю.

Якщо росія підірве ядерну ракету в космосі для знищення супутників, або якщо США знищать російську ракету превентивним ударом, це дасть "всі передумови для великого світового конфлікту", переконаний професор Джек Берд, один із провідних світових експертів з договорів ООН, що регулюють безпеку в космосі.

"З огляду на те, що так багато критично важливих військових засобів зараз розташовано на орбіті, можна навести вагомий аргумент, що наступна світова війна між наддержавами почнеться в космосі, особливо в тому сенсі, що перший постріл, ймовірно, буде зроблено саме там", – каже професор Берд.

війна в Україніросія-агресорядерна зброяорбіта

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