росія хоче того, що й нацисти у 1938 році – голова МЗС Чехії

"путін не пропонує нічого нового, а росії довіряти не можна", зауважив дипломат

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прокоментував представлений росією "меморандум" щодо "перемир’я" і наголосив, що росії довіряти не можна.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Ми є свідками ще одного із серії російських "мирних планів". Він такий самий, як і усі попередні – не даймо себе обдурити. Україна має здатися, Захід має поступитися. Нацисти хотіли цього у 1938 році, Кремль – з 2014 року", – наголосив Ліпавський.

Він додав, що путін "не пропонує нічого нового", а росії довіряти не можна.