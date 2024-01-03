росія хоче використати Узбекистан для обходу санкцій

рф хоче створити та фінансувати на території Узбекистану підставні підприємства для збору безпілотників з іноземних електронних компонентів. Таким чином Москва планує використати Ташкент для обходу міжнародних санкцій, введених через широкомасштабну військову агресію проти України.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що в ході зустрічі очільників країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) 26 грудня 2023 року російський диктатор путін обговорив з президентом Узбекистану Шавкатом Мірзійоєвим відповідні умови.

"Зокрема, досягнуто попередніх домовленостей щодо створення низки підставних компаній на території Узбекистану, які фінансуватимуться російським урядом. Офіційно анонсована співпраця у транспортній галузі", - вказується у публікації.

Проте у Центрі мають дані, що практично йдеться про створення фіктивних компаній для обходу країною-агресором санкцій та підприємств, що займатимуться збором БПЛА з іноземних електронних комплектуючих.

Вироби та компоненти планують експортувати до кількох оборонних підприємств рф (серед них "Казанский завод "Электроприбор", "заводу Элекон", "Стелла-К").

Також у ЦНС поінформували про плани кремля викупити в Узбекистану запаси радянських боєприпасів.

"Відповідно, росіяни планують продовжити розгортання фіктивних підприємств у країнах Центральної Азії, для обходження міжнародних санкцій", - йдеться у повідомленні.