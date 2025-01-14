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росія хоче заблокувати Покровськ та Мирноград – ISW

14 січня 2025, 08:07
росія хоче заблокувати Покровськ та Мирноград – ISW
Фото: з вільного доступу
Якщо ЗСУ вийдуть з міст під тиском блокади, то росіяни захоплять їх без важких міських боїв.
Окупанти планують перерізати наземні шляхи постачання до Покровська та Мирнограду в Донецькій області, щоб змусити українські війська відступити з цих міст.
 
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
 
"російські війська, ймовірно, мають намір перерізати українські наземні лінії постачання до Покровська та Мирнограду, щоб змусити українські підрозділи вийти з цих міст протягом наступних місяців. Траси Т-0405 і Т-0406 є двома з трьох основних наземних шляхів забезпечення українського угруповання в районі Покровська-Мирнограда, що пролягають зі сходу на захід", - заявили аналітики.
 
Також ISW зазначає, що просування російських військ на схід і захід від Покровська може ускладнити логістику і здатність українським військам поповнювати запаси і передислоковувати війська. Якщо Сили оборони будуть змушені відступити на північ, окупанти зможуть оточити Покровськ і Мирноград, а також просунутися до адміністративного кордону між Донецькою і Дніпропетровською областями.
 
російське військове командування, ймовірно, сподівається уникнути проведення лобових атак на міські райони Покровська і Мирнограда великою кількістю піхоти, прогнозують аналітики.
 
В ISW наголошують, що блокада Покровська та Мирнограда збільшує ймовірність відступу ЗСУ та захоплення цих міст без важких міських боїв.

 

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