росія хоче заблокувати Покровськ та Мирноград – ISW

Якщо ЗСУ вийдуть з міст під тиском блокади, то росіяни захоплять їх без важких міських боїв.

Окупанти планують перерізати наземні шляхи постачання до Покровська та Мирнограду в Донецькій області, щоб змусити українські війська відступити з цих міст.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"російські війська, ймовірно, мають намір перерізати українські наземні лінії постачання до Покровська та Мирнограду, щоб змусити українські підрозділи вийти з цих міст протягом наступних місяців. Траси Т-0405 і Т-0406 є двома з трьох основних наземних шляхів забезпечення українського угруповання в районі Покровська-Мирнограда, що пролягають зі сходу на захід", - заявили аналітики.

Також ISW зазначає, що просування російських військ на схід і захід від Покровська може ускладнити логістику і здатність українським військам поповнювати запаси і передислоковувати війська. Якщо Сили оборони будуть змушені відступити на північ, окупанти зможуть оточити Покровськ і Мирноград, а також просунутися до адміністративного кордону між Донецькою і Дніпропетровською областями.