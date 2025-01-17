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росія хоче збільшити армію на 30% – розвідка Фінляндії

17 січня 2025, 19:13
росія хоче збільшити армію на 30% – розвідка Фінляндії
Фото: korrespondent.net
Військов реформи росіян становлять загрозу для НАТО.

москва планує збільшити чисельність армії до 1,5 млн військових, а реформи російських збройних сил, що передбачають підвищення чисельності на 30%, викликають серйозну загрозу для НАТО.

Про це повідомив керівник військової розвідки Фінляндії Пекка Турунен в інтерв’ю для Reuters.

В щорічній доповіді фінська розвідка підкреслила, що росія має намір реформувати свої збройні сили до 2026 року.

Глава фінської розвідки сказав, що Фінляндія, яка у 2023 році вступила до НАТО, уважно спостерігає за планами кремля. 

В березні того року до Альянсу приєдналася і Швеція. 

"Це, безумовно, загроза для НАТО, особливо якщо їхні плани будуть реалізовані. Ми повинні залишатись пильними", - заявив Турунен. 

Він додав, що реалізація цих планів може завершитися до 2030 року.

Міністр оборони рф оголосив  щев грудні, що в наступному десятилітті Москва повинна бути готова до потенційного конфлікту з НАТО в Європі. Президентрф путін, виступаючи на цьому ж заході, заявив, що західні лідери "лише залякують свої народи, що ми збираємося напасти на когось, нав’язуючи міфічну російську загрозу".

кремль планує збільшити чисельність своїх військових до 1,5 млн осіб, що включає суттєві зміцнення сил біля кордону з Фінляндією. Російська Карелія, Кольський півострів і район навколо Санкт-Петербурга стануть ключовими місцями розгортання нового контингенту.

Також Турунен підкреслив, що на реалізацію цих планів вплине розвиток війни в Україні. Він припустив, що конфлікт може залишитись у фазі замороженого протистояння.

 
Росіяарміярозвідка

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