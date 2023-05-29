росія хотіла сфальсифікувати вибори в Словаччині – ексміністр оборони

Спецслужби Словаччини викрили спробу рф сфальсифікувати майбутні парламентські вибори на користь партії Smer-SD.

Таку заяву зробив колишній міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

Про це пише Euractiv.

"росія платила громадянам Словаччини, щоб вони зманіпулювали виборами на користь партії Smer-SD, оскільки її перемога могла б змінити політику на користь президента росії путіна" - заявив Надь.

Він додав, що вони отримали розвідувальну інформацію з-за кордону, яка включає точну особу, час і місце, коли громадянин Словацької Республіки перебував у росії, щоб отримати фінансові ресурси на користь політичної партії Smer-SD для маніпуляцій на виборах, При цьому колишній міністр оборони не уточнив про яку маніпуляцію саме йшлося.

Про цю інформацію, яка була передана в поліцію, були поінформовані відповідні словацькі високопосадовці.

Член президії Smer-SD Роберт Каліняк у відповідь заявив, що партія ніколи не приймала зовнішніх грошей. Він назвав звинувачення неймовірною нісенітницею.