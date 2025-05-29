росія і білорусь скоротили військові навчання: в чому причина

Рішення односторонньо прийняли у кремлі.

Союзницькі росія та білорусь скоротили масштаб спільних військових навчань "Захід-2025", які заплановані на осінь.

Це пов'язано з війною росії проти України, пишуть аналітики інституту ISW.

Спеціалісти зазначають, що рф і бр скоротили масштаб спільних військових навчань і перенесли основний маневр подалі від західних кордонів Білорусі, ймовірно, для того, щоб створити видимість співпраці та відволікти увагу від обмеженого військового потенціалу росії за межами фронту в Україні.

Проте білорусь не змогла б ухвалити це рішення без росії.

Політики з бр вважають, що у навчаннях "Захід-2025" візьмуть участь щонайменше 13 тисяч військовослужбовців.

Проте інститут пише, що росії та білорусі, ймовірно, довелося скоротити спільні навчання, оскільки більшість сил воюють в Україні.

ISW спостерігала за підрозділами 1-ї гвардійської танкової армії рф, 20-ї загальновійськової армії та 6-ї ВДА і приблизно 4 тисячами військовослужбовців Повітряно-десантних сил, зокрема з 7-ї, 76-ї, 98-ї та 106-ї дивізій, які брали участь у спільних навчаннях "Захід-2021". Значна частина цих формувань зараз воюють проти України.

В ISW додають, що російські чиновники несподівано скасували навчання "Захід-2023", дуже ймовірно, через потреби росії в озброєнні та людських ресурсах для війни в Україні.