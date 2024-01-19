Ситуація у Північній операційній зоні залишається контрольованою.

Про це командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв написав на Facebook-сторінці.

"В той же час на території російської федерації, противник створив та утримує угруповання загальною чисельністю близько 20 тисчс осіб. Підрозділи ворога постійно ведуть розвідку, здійснюють обстріли прикордонних районів, активно нарощують інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості.

Відмічаються заходи з переозброєння підрозділів на новітні або модернізовані зразки озброєння", - йдеться в дописі.

Наєв додав, що відмічаються заходи з переозброєння підрозділів на новітні або модернізовані зразки озброєння.

"Своєю чергою з боку республіки білорусь, з метою посилення кордону, крім підрозділів прикордонної служби, вздовж кордону утримується близько 1800 осіб зі складу збройних сил білорусі. Військовими та правоохоронними підрозділами на постійній основі проводяться заходи бойової підготовки, нарощується система спостереження та інженерно-фортифікаційне обладнання місцевості вздовж кордону", - написав він.

За словами командувача Об’єднаних сил Збройних сил України, в рамках створення так званої "Союзної держави", воєнно-політичне керівництво білорусі продовжує надавати посильну допомогу рф у збройній агресії проти нашої Держави, шляхом постачання та ремонту озброєння і військової техніки. На підприємствах військово-промислового комплексу білорусі здійснюється виробництво нових та переробка застарілих боєприпасів, з подальшою їх передачею в інтересах збройних сил росії".