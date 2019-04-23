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Росія і Казахстан посварилися через український цукор

Ідеться про те, щоб позбавити окремі казахські підприємства можливості в порушення законодавства Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) безмитно імпортувати цукор з України та Європи
Росія звинувачує Казахстан у порушенні норм Євразійського економічного союзу через імпорт цукру в вільні економічні зони.
Росія і Казахстан посварилися через український цукор Фото:unian.ua

Росія просить Євразійську економічну комісію розглянути питання про скасування преференцій Казахстану на імпорт білого цукру, повідомляє "Економічна правда".

Ідеться про те, щоб позбавити окремі казахські підприємства можливості в порушення законодавства Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) безмитно імпортувати цукор з України та Європи в вільні економічні зони за спецінвестконтрактами, а потім також без мит поставляти його на ринок ЄАЕС вже в складі кондитерських виробів і безалкогольних напоїв.

Це питання обговорять вже прем'єр-міністри в ході чергового засідання Євразійської ради 30 квітня.

Цукор відноситься до групи "чутливих товарів", за якими країни - учасниці ЄАЕС (Вірменія, Білорусія, Казахстан, Киргизстан і Росія) домовилися приймати рішення в рамках ради Євразійської економічної комісії.

На ситуацію на цукровому ринку ЄАЕС ще у вересні 2017 року звернув увагу російський Мінсільгосп. Він запропонував обмежити імпорт цукру з Казахстану і Білорусі. Як вказував тодішній міністр сільського господарства Олександр Ткачов, російські аграрії зазнають серйозних збитків (близько 70-80 млрд руб. на рік) через те, що сусіди безмитно ввозять з третіх країн дешевий цукор-сирець, а потім поставляють його на російський ринок "за викидними цінами".

Нагадаємо, Верховна Рада скасувала державне регулювання ринку цукру.

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23 04 2019 14:16
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