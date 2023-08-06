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росія і китай направили до берегів США 11 кораблів

06 серпня 2023, 19:25
росія і китай направили до берегів США 11 кораблів
Фото: cnn.com
США вже відреагували на ситуацію і для спостереження за російськими і китайськими кораблями направила 4 есмінці.

Військово-морські сили рф і КНР цього тижня провели патрулювання біля узбережжя штату Аляска. 

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Це була найбільша така флотилія, яка підійшла до берегів США. 

11 російських і китайських кораблів підійшли до Алеутських островів, повідомили військові США і за ними стежили 4 американські есмінці та літаки P-8 Poseidon. 

Судна не входили до американських територіальних вод і відтоді покинули місце проведення патрулювання. 

"Це вперше в історії. Враховуючи контекст війни в Україні та напруженість навколо Тайваню, цей крок є дуже провокаційним", – сказав старший науковий співробітник Heritage Foundation і капітан ВМС у відставці Брент Садлер. 

Представник Північного командування США підтвердив, що росія та Китай провели спільне патрулювання військово-морськими силами поблизу Аляски, але не уточнив кількість кораблів або їхнє точне місцеперебування. 

"Повітряні та морські засоби під нашим командуванням проводили операції для забезпечення оборони США і Канади. Патруль залишився в міжнародних водах і не розцінювався як загроза", – сказав він. 

Сенатор Ден Салліван з Аляски, член Комітету Сенату у справах збройних сил від республіканців, сказав, що патруль був нагадуванням про те, що США вступили в "нову еру авторитарної агресії".

Посольства росії та Китаю у Вашингтоні не відповіли на запит The Wall Street Journal.

РосіяСШАКитайАляска

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