росія і Китай оголосили про план побудувати спільний ядерний реактор

Стверджується, що його можна буде транспортувати та встановити без участі людей.

російське космічне агентство "Роскомос" заявило про плани співпраці з Китаєм у будівництві автономного ядерного реактора на Місяці. Воно має завершитись до 2035 року.

Про це повідомляє Live Science.

Цей майбутній реактор має забезпечити енергією майбутню місячну базу, якою користуватимуться ці дві країни.

Ще в 2021 році "Роскосмос" і Китайське національне космічне управління (CNSA) оголосили, що вони мають намір побудувати на Місяці спільну базу під назвою Міжнародна місячна дослідницька станція, яка, як вони тоді стверджували, буде відкрита для всіх зацікавлених країн та міжнародних партнерів.

Видання зазначає, що американські астронавти навряд зможуть відвідувати цю базу через історично холодні відносини з CNSA, а також розкол у відносинах з "Роскосмосом" після того, як росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

"Сьогодні ми серйозно розглядаємо проєкт – десь на рубежі 2033-2035 років – щодо доставки та встановлення енергоблоку на поверхні Місяця спільно з нашими китайськими колегами", – заявив російському державному пропагандистському агентству ТАСС генеральний директор "Роскосмосу" Юрій Борисов.

Він також додав, що складна робота з будівництва здійснюватиметься «без присутності людей» і що необхідні технологічні рішення для її реалізації «майже готові».

"Роскомос" також має намір використовувати надважкі ракети-носії для доставки вантажів для будівництва бази на Місяць, але російське агентство ще не придумало, як це зробити.

Раніше США попередили про те, що росія розробляє космічну ядерну зброю, здатну виводити з ладу різні види супутників, які забезпечують функціонування сучасного світу на Землі: від роботи месенджерів до систем GPS-навігації.

Командувач Космічним командуванням Німеччини генерал-майор Міхаель Траут заявив про те, що сценарій, за якого росія може підірвати ядерну зброю в космосі, стане катастрофічним. Наслідками атаки може бути перетворення тисяч супутників, які зараз працюють на орбіті, на мотлох, а також створення щільних полів уламків.