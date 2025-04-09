росія і США проведуть нові переговори в Стамбулі

Війну в Україні обговорювати не планують.

10 квітня відбудеться новий раунд російсько-американських переговорів. Представники США та рф зустрінуться у Стамбулі, аби обговорити низку питань.

Про це повідомила на брифінгу речниця Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Теммі Брюс.

Питання війни росії проти України не буде на порядку денному. Сторони говоритимуть про відновлення діяльності посольств.

"На порядку денному немає жодних політичних питань чи питань безпеки, і Україна не стоїть – абсолютно не стоїть – на порядку денному. Ці дискусії зосереджені виключно на роботі наших посольств", – акцентувала Брюс.

За її словами, нормалізація більш всеосяжних двосторонніх відносин між Вашингтоном і москвою не є метою зустрічі. Речниця акцентувала, що це може відбутися лише тоді, коли буде досягнуто миру між росією і Україною.