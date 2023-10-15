росія є головною загрозою для північноєвропейського регіону – прем’єр-міністр Латвії

Глава латвійського уряду вважає, що безпекова ситуація в регіоні змінюється, а її країна, як і раніше стикається з викликами.

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня вважає, що росія залишається головною загрозою для північноєвропейського регіону

Про це повідомляє Delfi.

Глава латвійського уряду вважає, що безпекова ситуація в регіоні змінюється, а її країна, як і раніше стикається з викликами, зокрема потенційним саботажем проти інфраструктури або розгорнутою президентом білорусі олександром лукашенком гібридною війною з переправкою нелегальних іммігрантів через кордони Латвії.

Вона підкреслила, що JEF є платформою, де ці проблеми можна озвучити, а також узгодити підтримку, що надається країнами Україні.

Об’єднані експедиційні сили (Joint Expeditionary Force) – це багатонаціональні експедиційні сили, створені у 2015 році Сполученим Королівством, що охоплюють 10 країн Північної Європи - Велику Британію, Нідерланди, Данію, Норвегію, Ісландію, Швецію, Фінляндію, Естонію, Латвію та Литву.

13 вересня Естонія, Литва та Латвія оголосили, що після роз'яснень Єврокомісії щодо санкцій більше не впускатимуть на свою територію автомобілі з російськими номерами.