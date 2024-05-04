росія є найбільшою загрозою для Європи – Боррель

Європейці повинні знати, що російська армія буде на кордоні з Польщею.

Під час виступу Оксфордському університеті щодо ситуації з безпеки у світі високопоставлений дипломат ЄС Жозеп Боррель назвав росію найбільшою екзистеційною загрозою для Європи і зазначив, що "європейці повинні знати, що російська армія буде на кордоні з Польщею".

Про це пише Укрінформ.

"Сьогодні путін є екзистенційною загрозою для всіх нас. Якщо путін досягне успіху в Україні, він там не зупиниться. Перспектива, за якої в Києві буде утворено маріонетковий уряд, як це відбулося в білорусі, коли російські війська будуть на кордонах Польщі, а росія контролюватиме 44 відсотки світового зернового ринку, — є чимось таким, про що європейці мають знати", — зазначив Боррель.

Дипломат додав, що Європа, намагаючись створити для себе коло друзів, опинилася у вогняному колі "від країн Сахель до Близького Сходу, від Кавказу до нинішнього поля бою в Україні", а система, вироблена з часів холодної війни втратила свою ефективність.

В умовах, коли США втратили свою гегемонію, постала реальна загроза зникнення самої Європи.

"Насамперед ми маємо зробити чітку оцінку щодо небезпеки з боку росії, саме росія вважається найбільшою екзистенційною загрозою для Європи. Можливо, не всі в Європейській раді з цим погоджуються, але більшість підтримують цю ідею. росія є екзистенційною загрозою для нас, і ми зобов’язані мати відкриті очі в оцінках цього ризику", — сказав Боррель.

Дипломат додає, що путінська росія повернулася до імперіалістичного розуміння світу, до царських часів та часів радянської імперії.

"Це була Грузія 2008 року. Це був Крим у 2014 році. Ми не бачили або не хотіли бачити еволюцію росії під наглядом путіна. Навіть попри те, що путін сам попередив нас на Мюнхенській безпековій конференції у 2007 році. Важливо перечитати, що путін сказав у 2007 році під час безпекової конференції в Мюнхені, - те, що, я боюся, ніхто не хотів чути або розуміти", — сказав дипломат.

Європейці були переконані, що модель взаємовідносин на основі співробітництва та взаємної економічної залежності може призвести і до політичних змін у росії та навіть у Китаї, але це було помилкою. Але залежність від російського авторитаризму, від викопного пального перетворилася на зброю.

Попри те, що навіть президент Франції Емманюель Макрон, який захищав росію, закликав боротися із путіним, в ЄС є країни, які вважають рф "хорошим другом".

"Наша політика стосовно росії завжди перебуває під загрозою, коли одного голосу достатньо для вето, як це (прем’єр-міністр Угорщини) Віктор Орбан довів, коли затримав наш нещодавній пакет допомоги для України. Водночас в Сполучених Штатах політична поляризація затримала пакет військової допомоги (для України) на пів року. У розпалі війни пів року – це дуже багато часу. Це може дорівнювати різниці між перемогою та поразкою у війні", підкреслив Боррель.