росія інвестує у ядерну зброю – генсек НАТО

Єнс Столтенберг заявив, що у москві повинні усвідомлювати, що у ядерній війні перемогти неможливо.

росія почала вклади значні кошти у модернізацію своєї ядерної зброї, а також розгорнула додаткові ядерні можливості, в тому числі ті, які знаходяться поблизу країн НАТО.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Голос Америки.

Він зазначив, що у москві повинні усвідомлювати, що у ядерній війні перемогти неможливо, тому її ніколи не треба починати.

"Ядерна риторика та повідомлення росії безвідповідальні та небезпечні", - сказав Столтенберг.

Генсек НАТО заявив, що країни блоку НАТО уважно стежать за всім, що робить росія.

"Поки що ми не бачили жодних змін у ядерній позиції, які вимагали б будь-яких змін у нашій позиції", - додав генсек.