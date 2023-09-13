росія кілька годин атакувала Одещину дронами

Відомо про сімох постраждалих.

Вночі проти 13 вересня російська армія атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Сталося влучання по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Є потерпілі.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

"Протягом 4,5 годин вночі ворог атакував Одещину ударними дронами. Вкотре цілив по цивільній інфраструктурі Подунав'я", - йдеться у повідомленні.

Силам ППО вдалося збити 32 БпЛА типу "Shahed-131/136". Сталося влучанням по припортовий інфраструктурі. Внаслідок атаки понівечено нежитлові будівлі, спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту.

Зазначається, що сім цивільних водіїв доправлено до медичного закладу із пораненнями різного ступеню важкості.

Триває ліквідація наслідків атаки. Рятувальники вже погасили пожежу.

Повітряна тривога в Одесі та області тривала чотири з половиною години — від 00:27 до 5:01.