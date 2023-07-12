росія крихка у військовому відношенні і їй протистоятиме західна підтримка України – Макрон
росія крихка у військовому та політичному плані, тому якщо кремль прагне продовжувати війну проти України, то тоді зіткнеться також з військовим потенціалом країн Заходу, які надали Україні гарантії безпеки.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.
Коментуючи нещодавню спробу заколоту Євгєнія Прігожина у росії Макрон заявив, що це показало перші ознаки розколу.
Крім того, французький президент підкреслив, що союзники взяли на себе "довгострокові зобов'язання" з надання військової підтримки Києву.
"Ми продовжуватимемо бути присутніми там протягом тривалого часу", - заявив він, запевнивши, що Україна вступить до НАТО, "щойно дозволять умови".
Очільник Франції наголосив, що саміт Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі вирізнявся єдністю, рішучістю та ефективністю.
"І я дуже радий цьому", – додав Макрон.