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росія крихка у військовому відношенні і їй протистоятиме західна підтримка України – Макрон

12 липня 2023, 20:49
росія крихка у військовому відношенні і їй протистоятиме західна підтримка України – Макрон
Фото: Укрінформ
Макрон заявив, що союзники взяли на себе "довгострокові зобов'язання" з надання військової підтримки Києву.

росія крихка у військовому та політичному плані, тому якщо кремль прагне продовжувати війну проти України, то тоді зіткнеться також з військовим потенціалом країн Заходу, які надали Україні гарантії безпеки.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Коментуючи нещодавню спробу заколоту Євгєнія Прігожина у росії Макрон заявив, що це показало перші ознаки розколу.

Крім того, французький президент підкреслив, що союзники взяли на себе "довгострокові зобов'язання" з надання військової підтримки Києву.

"Ми продовжуватимемо бути присутніми там протягом тривалого часу", - заявив він, запевнивши, що Україна вступить до НАТО, "щойно дозволять умови".

Очільник Франції наголосив, що саміт Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі вирізнявся єдністю, рішучістю та ефективністю.

"І я дуже радий цьому", – додав Макрон.

Макронвійна в Україніросія окупантипідтримка України

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