росія купує деталі до дронів через AliExpress

Речник ПС ЗСУ заявив, що росіяни з палок ліплять такі дрони і запускають їх, дуже часто застосовують примітивні безпілотники.

Двигуни до яких купують на AliExpress, але при цьому безпілотники можуть нести кілька кілограмів вибухівки і тому є небезпечними.

Про це речник Повітряних сил Збройних сил України полковник Юрій Ігнат розказав в ефірі телемарафону Єдині новини.

Таким чином Ігнат відповів на запитання про те, чому інколи в повідомленнях ЗСУ йдеться про не встановлені зразки ворожих дронів.

"БПЛА невстановленого типу - є уламки, рештки їх, з яких видно з чого ворог їх складає - на AliExpress куплені двигуни", - сказав військолвий.

Такі безпілотники ворог робить з простих матеріалів.

"Як то кажуть, з палок ліплять і запускають. Цей БПЛА ударного типу, і кілька кілограмів вибухівки він несе, тому становить небезпеку", - додав Ігнат.

За його словами, росія нині не тільки закуповує, але й сама виготовляє багато дронів.

"Подивіться, скільки вони виготовляють FPV-дронів. Це тисячі. А це небезпечна зброя. І нам потрібно буде нарощувати саме ударні БПЛА", - підсумував Юрій Ігнат.