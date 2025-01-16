Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія купуватиме газ для невизнаного Придністров'я у Європі

16 січня 2025, 17:53
росія купуватиме газ для невизнаного Придністров'я у Європі
Фото: wartime.org.ua
За газ доведеться платити $515-530 за тисячу кубометрів.

російська федерація закуповуватиме в Європі газ, аби постачати його невизнаному Придністров’ю після припинення транзиту газу через Україну.

Про це повідомляє "Коммерсант" з посиланням на джерела.

Як зазначається, газ закуповуватимуть на європейському спотовому ринку за посередництва компанії Natural Gaz D.C., а кошти на це виділять з бюджету рф.
 
Загалом з січня по квітень (включно) росія планує купувати близько 3 млн кубометрів газу на добу. Цього обсягу має бути достатньо, аби покрити потреби невизнаної республіки.
 
За газ для невизнаного Придністров’я росії доведеться платити $515-530 за тисячу кубометрів. За купівлю 310-320 млн кубометрів газу до кінця квітня з російського бюджету доведеться віддати близько $164 млн.
 
росія могла б забезпечити постачання газу до Придністров’я через "Турецький потік" та Трансбалканський газопровід, однак для цього потрібно домовитись з Болгарією, Румунією та Україною.
 
"Схема з закупками на спот-ринку у Європі простіша та швидша. І, звісно, "Газпром" не буде її учасником, тому не нестиме витрат на субсидування", – додало джерело.
 
Співвласник Natural Gaz D.C. Аркадій Вікол у коментарі молдавському вебвиданню NewsMaker підтвердив, що його компанія підписала рамковий контракт на постачання газу з "Тираспольтрансгазом" обсягом 2-3 млн кубометрів на добу. Після цього спецслужби Молдови викликали Вікола на допит через наміри постачати газ до Придністров’я.

 

Придністров'явійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Взаємна вигода? путінське державне телебачення заговорило про поділ Гренландії з Трампом – Джулія Девіс
Політика
Взаємна вигода? путінське державне телебачення заговорило про поділ Гренландії з Трампом – Джулія Девіс
Переклад iPress – 16 січня 2025, 14:49
Балтійське море: передвоєнні дії росії і реакція НАТО. росія припиустилася великої помилки – Едвард Хантер Крісті
Політика
Балтійське море: передвоєнні дії росії і реакція НАТО. росія припиустилася великої помилки – Едвард Хантер Крісті
Переклад iPress – 16 січня 2025, 12:21
Переговори з москвою як частина стратегії з розколу НАТО. Бойова міць росії має бути знищена – Ендрю Таннер
Політика
Переговори з москвою як частина стратегії з розколу НАТО. Бойова міць росії має бути знищена – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 січня 2025, 08:24
Тіньовий флот росії: за ким першість? А також про проблему оборонних позицій України – Дональд Гілл
Cуспільство
Тіньовий флот росії: за ким першість? А також про проблему оборонних позицій України – Дональд Гілл
Переклад iPress – 15 січня 2025, 16:41
Авансцена. Без покращення командування у ЗСУ Україна не здатна виграти цю війну – Том Купер
Політика
Авансцена. Без покращення командування у ЗСУ Україна не здатна виграти цю війну – Том Купер
Переклад iPress – 15 січня 2025, 12:41
Не фатальний розвиток подій, але й не оптимальний. Фронт довкола Покровська та Часового Яру поступово погіршується – Ендрю Таннер
Cуспільство
Не фатальний розвиток подій, але й не оптимальний. Фронт довкола Покровська та Часового Яру поступово погіршується – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 15 січня 2025, 08:23
В Європі шириться війна. Неприхована диверсійна кампанія путіна проти європейських демократій – Філліпс О'Брайен
Політика
В Європі шириться війна. Неприхована диверсійна кампанія путіна проти європейських демократій – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 14 січня 2025, 15:33
Триває російський контрнаступ у Курській області. Попри втрати зафіксоване деяке просування – тижневик Дональда Гілла
Політика
Триває російський контрнаступ у Курській області. Попри втрати зафіксоване деяке просування – тижневик Дональда Гілла
Переклад iPress – 14 січня 2025, 12:47
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється