росія купуватиме газ для невизнаного Придністров'я у Європі

За газ доведеться платити $515-530 за тисячу кубометрів.

російська федерація закуповуватиме в Європі газ, аби постачати його невизнаному Придністров’ю після припинення транзиту газу через Україну.

Про це повідомляє "Коммерсант" з посиланням на джерела.

Як зазначається, газ закуповуватимуть на європейському спотовому ринку за посередництва компанії Natural Gaz D.C., а кошти на це виділять з бюджету рф.

Загалом з січня по квітень (включно) росія планує купувати близько 3 млн кубометрів газу на добу. Цього обсягу має бути достатньо, аби покрити потреби невизнаної республіки.