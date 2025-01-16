росія купуватиме газ для невизнаного Придністров'я у Європі
16 січня 2025, 17:53
Фото: wartime.org.ua
За газ доведеться платити $515-530 за тисячу кубометрів.
російська федерація закуповуватиме в Європі газ, аби постачати його невизнаному Придністров’ю після припинення транзиту газу через Україну.
Про це повідомляє "Коммерсант" з посиланням на джерела.
Як зазначається, газ закуповуватимуть на європейському спотовому ринку за посередництва компанії Natural Gaz D.C., а кошти на це виділять з бюджету рф.
Загалом з січня по квітень (включно) росія планує купувати близько 3 млн кубометрів газу на добу. Цього обсягу має бути достатньо, аби покрити потреби невизнаної республіки.
За газ для невизнаного Придністров’я росії доведеться платити $515-530 за тисячу кубометрів. За купівлю 310-320 млн кубометрів газу до кінця квітня з російського бюджету доведеться віддати близько $164 млн.
росія могла б забезпечити постачання газу до Придністров’я через "Турецький потік" та Трансбалканський газопровід, однак для цього потрібно домовитись з Болгарією, Румунією та Україною.
"Схема з закупками на спот-ринку у Європі простіша та швидша. І, звісно, "Газпром" не буде її учасником, тому не нестиме витрат на субсидування", – додало джерело.
Співвласник Natural Gaz D.C. Аркадій Вікол у коментарі молдавському вебвиданню NewsMaker підтвердив, що його компанія підписала рамковий контракт на постачання газу з "Тираспольтрансгазом" обсягом 2-3 млн кубометрів на добу. Після цього спецслужби Молдови викликали Вікола на допит через наміри постачати газ до Придністров’я.