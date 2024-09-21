росія кидає резерви: кількість атак на фронті досягла рекорду – DeepState

19 вересня стало рекордом по добовій кількості атак.

росія активно кидає резерви на всі напрямки фронту. 19 вересня стало рекордним по кількості атак на фронті за добу.

Про це повідомляє DeepState.

"Ворог після Курської операції почав активно кидати резерви на напрямках "наче війна завтра зупиниться" і треба забрати якомога більше. Безслідно і вічно тривати це не могло, тому 10-13 вересня відбулася ротація на певних ділянках та перегрупування основних сил", - кажуть аналітики.

За їх спостереженнями, це створило передумови для чергового нарощення зусиль, яке відбувається зараз.

"19 вересня стало рекордом по добовій кількості атак за останній час - цілих 226", - констатують в DeepState.

Аналітики також навели статистику щодо середньодобової кількості атак з травня по вересень, яка свідчить про зростання активності окупантів. А саме:

травень - 122;

червень - 125;

липень - 143;

серпень - 145;

вересень (за перші 19 днів місяця) - 170.

У порівнянні з травнем, як констатує DeepState, додалось в середньому по 50 атак на добу.

"Загальний характер атак поступово змінився, але кожна така атака закінчується втратами. На жаль, поки противник має запас міцності і не видно виснаження, яке загалом очікували у вересні", - резюмували аналітики.