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росія кидає у Бахмут підрозділи ВДВ – ISW

16 квітня 2023, 14:00
росія кидає у Бахмут підрозділи ВДВ – ISW
Бахмут
Таким чином окупанкти зазначають важливість цієї ділянки фронту.

Окупаційні війська перекидають на Донеччину, зокрема у Бахмут, свої повітряно-десантні війська. Зазначається, що вони, ймовірно, розгорнуті з метою запобігти можливим українським контратакам на ширшому напрямку.

Про це йдеться в аналітиці американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті зауважують, що у росіян все більше викликає занепокоєння можливий контрнаступ України в районі Бахмута.

Один із військових російських блогерів заявив 14 квітня про те, що частини 106-ї  дивізії ВДВ утримують фланг "вагнерівців" біля Яковлівки (17 км на північний схід від Бахмута). Швидше за все, це означає, що охоплюють як великий російський виступ на північ від Бахмута, від Дубово-Василівки (6 км на північний захід від Бахмута) до Яковлівки, так і російський виступ на південь від Бахмута траси Т0504 до Курдюмівки (14 км на південний захід від Бахмута).

 

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