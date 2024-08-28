росія кидає в Курську область непідготовлених строковиків – ЗМІ

Строковиків 290-го ракетного полку з республіки Марій Ел Приволзького федерального округу відправляють служити в Курську область.

У Курську область РФ, частину якої з 6 серпня контролюють ЗСУ, на війну проти України російські генерали знову відправляють солдатів строкової служби - хлопці ще не пройшли необхідну підготовку.

Строковиків 290-го ракетного полку з республіки Марій Ел Приволзького федерального округу відправляють служити в Курську область, частину якої контролюють ЗСУ. Зазначається, що юнаків вмовляють підписувати контракт, і про відправку на Курщину розповів батько строковика з міста Іваново.

Мати іншого солдата, який родом із Московської області, але служить у 290 ракетному полку (в/ч 93876) у Марій Ел, розповіла, що її сина примусили підписати контракт і вирушити в Курську область.

"Син зателефонував і розповів, що командування вже склало списки на відправлення строковиків у Курську область. На всі запитання їм відповідають - це територія росії і ви повинні її захищати. Служить він із травня цього року. Також сказав, що всіх умовляють підписувати контракти", - розповіла жінка Astra.