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росія кидає в Курську область непідготовлених строковиків – ЗМІ

28 серпня 2024, 13:35
росія кидає в Курську область непідготовлених строковиків – ЗМІ
iakursk.ru
Строковиків 290-го ракетного полку з республіки Марій Ел Приволзького федерального округу відправляють служити в Курську область.
У Курську область РФ, частину якої з 6 серпня контролюють ЗСУ, на війну проти України російські генерали знову відправляють солдатів строкової служби - хлопці ще не пройшли необхідну підготовку.
 
Про це повідомляє Astra.
 
Строковиків 290-го ракетного полку з республіки Марій Ел Приволзького федерального округу відправляють служити в Курську область, частину якої контролюють ЗСУ. Зазначається, що юнаків вмовляють підписувати контракт, і про відправку на Курщину розповів батько строковика з міста Іваново.
 
Мати іншого солдата, який родом із Московської області, але служить у 290 ракетному полку (в/ч 93876) у Марій Ел, розповіла, що її сина примусили підписати контракт і вирушити в Курську область.
 
"Син зателефонував і розповів, що командування вже склало списки на відправлення строковиків у Курську область. На всі запитання їм відповідають - це територія росії і ви повинні її захищати. Служить він із травня цього року. Також сказав, що всіх умовляють підписувати контракти", - розповіла жінка Astra.
 
Аналогічною інформацією поділився журналіст з Іваново Олексій Машкевич, чийого сина навесні також призвали на строкову службу. Зокрема, співробітник ЗМІ написав у соцмережах, що його сина незабаром відправлять у Курську область. Як уточнює Astra, цей хлопець - серед строковиків із 217-го полку 98-ї повітряно-десантної дивізії.
 
"А що б ви зараз відчули - патріоти і ні - якби дізналися, що вашого сина, строковика ВДВ, після курсу молодого бійця, з Іванова відправлять у Курську область?", - написав Машкевич.

 

війна в УкраїніСтроковикиКурська областьросія окупанти

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