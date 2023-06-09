росія має бути покарана за екоцид в Україні – Грета Тунберг

Тунберг перепостила запис офіційного Twitter України з відео підірваної Каховською ГЕС.

росія зробила екоцид в Україні й за це має бути притягнута до відповідальності.

Про це заявила у Twitter шведська екологічна активістка Грета Тунберг.

Вона перепостила допис офіційного Twitter України з відео підірваної Каховською ГЕС і написала, що "екоцид як продовження неспровокованого повномасштабного вторгнення росії в Україну є ще одним злочином, стосовно якого світ не знаходить слів".

"Наші погляди знову звернені на росію, яка має відповісти за свої злочини", – написала Тунберг.