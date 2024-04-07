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росія має два сценарії розколу НАТО – полковник швецької армії

07 квітня 2024, 18:55
росія має два сценарії розколу НАТО – полковник швецької армії
Фото:ukrinform.ua
У війні з окремими європейськими країнами росіяни мають більше шансів, ніж проти всього Альянсу за підтримки США.

У росії є два сценарії розколу НАТО і розпалювання війни у Європі.

Про це підполковник армії Швеції Йоакім Паасіківі розповів в  інтерв'ю Liga.net.

"Мій улюблений варіант: росія чинить тиск на острови Шпіцберген в Арктиці. Це норвезький архіпелаг. Він демілітаризований. Певні економічні активності там мають і росія, і Норвегія. Якщо росіяни спробують влаштувати провокації на Шпіцбергені – про що вони почали говорити кілька років тому – це стане викликом для тих членів Альянсу, які мають інтереси в Арктиці: США, Канади, Британії, скандинавських країн. Але чи буде це проблемою для Туреччини? Для Чорногорії? Для решти Альянсу? Це може стати одним із способів тиску на НАТО та спробою його розколоти", – говорить Паасіківі в інтерв’ю liga. net.

Інший варіант, на його думку, – блискавичний напад на країни Балтії у поєднанні з серйозними ядерними загрозами.

Офіцер наголошує, що у війні з окремими європейськими країнами росіяни мають більше шансів, ніж проти всього Альянсу за підтримки США.

"Найбільший ризик – це НАТО, яке не викликає довіри. Наразі ми маємо досить надійний Альянс. Питання в тому, що буде після січня 2025 року. З новим президентом США. З угорським прем'єром Орбаном і словацьким прем'єром Фіцо, які повторюють ідеї путіна в Євросоюзі та НАТО. Якщо ми єдині й росія нападе на країну НАТО – вона програє. Можливо, з ядерною ескалацією, але програє. Це факт. Якщо ж їм вдасться зробити щось нижче "больового порогу" НАТО і ми не об’єднаємося, у них буде набагато більше шансів", – підсумовує Паасіківі.

НАТОвійна в Україніросія окупантисценарії війни

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