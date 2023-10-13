росія має заплатити за агресію в Україні – G7

Міністри фінансів країн G7 на зустрічі в Марокко ухвалили заяву, де засудили агресію рф проти України і заявили про продовження пошуку правових шляхів, щоб змусити росію заплатити за злочинні дії.

Про це пише Укрінформ, посилаючись на текст заяви.

"Ми підтверджуємо нашу підтримку України та об’єднані у засудженні російської війни проти неї", - йдеться в заяві.

Війна призвела до загибелі людей, руйнування об’єктів інфраструктури, підвищила глобальну продовольчу небезпеку і загострила глобальні економічні виклики, кажуть міністри.

Вони також висловили рішучість посилювати міжнародне співробітництво, щоб вирішувати глобальні економічні труднощі, спричинені війною росії проти України та діями рф з перетворення на зброю продовольства та енергетики.

"Ми закликаємо росію зупинити атаки на українську інфраструктуру, відновити участь у Чорноморській зерновій ініціативі для покращення поставок на глобальний ринок та зменшення коливань цін на продовольство. Ми закликаємо росію негайно зупинити війну проти України, щоб усунути одне з найбільших джерел нестабільності у глобальному економічному прогнозі", - мовиться в заяві.

Міністри G7 докладуть зусилля, щоб росія заплатила за довгострокове відновлення України, та для пошуку можливостей зробити це у відповідності з правовими нормами та міжнародним законодавством. У цьому контексті вони привітали діяльність Оперативної групи "російська еліта, довірені особи та олігархи", завдяки якій були заморожені російські активи на суму близько $280 млрд.

"Ми підтверджуємо заяву наших лідерів, що... російські суверенні активи у наших юрисдикціях будуть залишатися заблокованими до того, як росія заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні. Ми підтверджуємо нашу непохитну рішучість у застосуванні та посиленні санкцій, а також інших економічних заходів, щоб надалі підірвати спроможність росії вести злочинну війну", - додали міністри.

За їх словами, необхідно вживати заходи проти спроб оминати та підривати такі міжнародні санкції, проводити більш щільних моніторинг фінансових трансакцій між росією й третіми країнами, здійснити подальші обмежувальні заходи проти російського фінансового сектору. Зокрема, міністри висловили намір проводити моніторинг ефективності заходів із обмеження граничної ціни на російську нафту та на продукти нафтопереробки російського походження і вжити пропорційні заходи для їх посилення.

"Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку для України так довго, як буде необхідно. Ми залишаємося рішучими у наданні Україні підтримки в її негайних короткострокових фінансових потребах, а також у допомозі сусіднім та іншим країнам, які постраждали. На основі успішного завершення першого перегляду програми МВФ для України та в очікуванні другого перегляду ми будемо продовжувати спільні зусилля, щоб допомогти Україні вирішити фінансові потреби 2024 року", - написало в документі.

Урядовці країн G7 висловили сподівання на продовження імплементації структурних реформ в Україні та на успішне завершення подальших переглядів програм МВФ, що сприятиме макроекономічній та фінансовій стабілізації, зміцнить систему управління та державні інституції, зробить внесок у довгострокову економічну стабільність та у повоєнну відбудову України.

"Ми будемо продовжувати допомагати Україні у ремонті її критичної інфраструктури, у відновленні та відбудові через Багатосторонню координаційну платформу донорів для України", - заявили міністри.

Вони також зобов’язалися дослідити правові шляхи, за якими додаткові прибутки приватних установ, що прямо виходять від заблокованих суверенних активів росії, можуть бути спрямовані на підтримку України, на її відновлення та відбудову.