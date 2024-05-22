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росія маскує фільтраційні табори для українців під піонерські

22 травня 2024, 18:09
росія маскує фільтраційні табори для українців під піонерські
Фото: twitter.com/mikekomar
кремль вибудовує систему фільтраційних таборів від початку своєї окупації України.

У російському Поволжі розгорнулося масштабне будівництво фільтраційних таборів під виглядом дитячих піонерських таборів. Це швидкомонтажні модульні будиночки, які вміщатимуть сотні людей.

Про це розповідає Центр національного спротиву.

"кремль вибудовує систему фільтраційних таборів від початку своєї окупації України. У таких зонах людей перевіряють на лояльність окупаційній владі. Також з її допомогою намагаються створити базу даних мешканців окупованих територій", – йдеться у повідомленні.

Центр повідомляє, що останнім часом на тимчасово підконтрольній окупантам території України спостерігається посилення фільтраційних заходів. Насамперед йдеться про ретельні догляди на блокпостах – загарбники перевіряють особисті речі та документи мирних громадян.

Такі заходи окупанти разом із місцевими колаборантами проводять з метою виявлення осіб з проукраїнськими позиціями. Також росіяни збирають списки на підприємствах, установах та організаціях для того, щоб дізнатися, хто ще не отримав російський паспорт. З цією ж метою загарбники проводять і побудинкові обходи.

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