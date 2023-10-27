Матеріали:
Теми:

росія масово заганяє на фронт "зеків" – WP

27 жовтня 2023, 12:33
росія масово заганяє на фронт
Джерело: rbc.ua
У російських тюрмах завербували тисячі в'язнів для війни проти України.

росія звільнила до 100 тисяч "зеків" у в'язницях і відправила їх воювати до України. Різке падіння кількості ув'язнених свідчить про те, що Міноборони рф продовжувало агресивно вербувати засуджених злочинців, продовжуючи практику "вагнерівців".

Про це пише видання The Washington Post.

Зі слів заступника міністра юстиції Всеволода Вуколова, який оприлюднив цю цифру під час панельної дискусії на початку цього місяця, чисельність російських в’язниць, яка до вторгнення до України в лютому 2022 року оцінювалася приблизно в 420 тисяч осіб, впала до історичного мінімуму -  266 тисяч осіб.

Як пише видання, наразі російські сили сильно залежать від ув’язнених, яких вилучають з колоній з обіцянкою помилування. Цю практику започаткував покійний очльник ПВК "Вагнер" Євгеній Прігожин, який рік тому почав вербувати засуджених для боротьби в Україні та зібрав 50-тисячну армію.

Засуджені виявилися вирішальними для тривалої, кривавої кампанії "Вагнера" із захоплення східноукраїнського міста Бахмут. 

"Якщо 10 років тому наш контингент у в'язницях досягав майже 700 тисяч осіб, то наразі у нас у виправних колоніях близько 266 тисяч осіб", — сказав Вуколов.

Ці дані приголомшили росіян, які стежать за пенітенціарною системою країни.

"Це шокуюча цифра. На початку війни було 420 тисяч полонених, а ми знаємо, що Прігожин взяв близько 50 тисяч", – сказала Ольга Романова, директорка правозахисної організації "росія за ґратами". .

"Це означає, що Міноборони, ймовірно, залучило на війну туди близько 100 тисяч осіб", — продовжила Романова.

Нагадаємо, Держдума рф 24 червня 2023 року ухвалила закон, який передбачає припинення кримінального переслідування щодо тих, хто записався на війну. Таким чином росіянки, які пішли воювати проти України можуть уникнути кримінальної відповідальності.

окупантивійна в Україніросія окупантипрігожин

Останні матеріали

Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Технології
Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Переклад iPress – 27 жовтня 2023, 15:42
Близький Схід і Україна – тест на здатність Америки бути світовим лідером. Внутрішні та зовнішні чинники
Політика
Близький Схід і Україна – тест на здатність Америки бути світовим лідером. Внутрішні та зовнішні чинники
Переклад iPress – 27 жовтня 2023, 13:03
росія сприяє старим друзям з Хамасу. Але хаос може поглинути і її – Бен Дубов
Політика
росія сприяє старим друзям з Хамасу. Але хаос може поглинути і її – Бен Дубов
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 23:10
путінський пропагандон заявив про
Cуспільство
путінський пропагандон заявив про "етнічні чистки" євреїв на рашаТБ. І побачив привид Четвертого Рейху – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 15:18
Орбан зраджує Євросоюз. Як позбавити його впливу – Каталіна Чех та Яап Хоксма
Політика
Орбан зраджує Євросоюз. Як позбавити його впливу – Каталіна Чех та Яап Хоксма
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 12:47
США мають дуже швидко зробити все для перемоги України. Інакше кошмарний сон стане дійсністю – Ніколя Тензер
Політика
США мають дуже швидко зробити все для перемоги України. Інакше кошмарний сон стане дійсністю – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 09:14
Війна живе своїм життям. Якщо Ізраїль увійде в Газу, на нас чекає ще більше несподіванок – Мік Раян
Політика
Війна живе своїм життям. Якщо Ізраїль увійде в Газу, на нас чекає ще більше несподіванок – Мік Раян
Переклад iPress – 25 жовтня 2023, 16:02
російське командування може бути некомпетентним. Але поки в нього є ресурси, воно залишається небезпечним – Дара Массіко
Політика
російське командування може бути некомпетентним. Але поки в нього є ресурси, воно залишається небезпечним – Дара Массіко
Переклад iPress – 25 жовтня 2023, 13:28
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється