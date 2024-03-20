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ПОЛІТИКА

росія майже добудувала військовий порт на окупованій частині Грузії – ЗМІ

20 березня 2024, 15:09
росія майже добудувала військовий порт на окупованій частині Грузії – ЗМІ
Фото: newsgeorgia.ge
Аерофотоапарат зафіксував роботи, що зараз тривають в Очамчирі.

Порт, який росія має використовувати для розміщення військових кораблів на окупованій частині Грузії, майже побудований в абхазькому місті Очамчире.

Про це повідомляє грузинський телеканал TV Pirveli.

Аерофотоапарат зафіксував роботи, що зараз тривають в Очамчирі. На кадрах видно інтенсивний рух будівельної техніки, роботи там тривають безперервно.

Також на території порту можна побачити нову будівлю, яку звели, ймовірно, для розміщення працівників, що обслуговуватимуть російський військовий обʼєкт в окупованій Грузії.

росія ще минулого року заявила, що цьогоріч введе порт в експлуатацію. Мета москви — якомога швидше поставити російські військові кораблі в порт.

Грузинська сторона побоюється, що рф може втягнути країну у війну, адже якщо російські кораблі швартуватимуться в порту, то це місце стане законною ціллю для атак України.

Лідер руху "За Абхазію" Нукрі Нодіа каже, що уряд Грузії має звернутися до міжнародних партнерів.

"У цьому порту йде відновлювальний процес, згодом — його, безумовно, можуть використовувати у війні проти України, так само цей обʼєкт може стати і українською мішенню. Цей процес спрямований на дестабілізацію в регіоні. Наш уряд має залучити до процесу всіх міжнародних партнерів", — каже Нодіа.

Абхазія самочинно проголосила незалежність від Грузії в 1992 році. Це сталося за активної військової підтримки з боку росії, що призвело до відкритої війни з Тбілісі. Після пʼятиденної війни між росією та Грузією у 2008 році кремль визнав "незалежність" регіону, хоча більшість світової спільноти досі визнає суверенітет Грузії над Абхазією.

Грузіяокупаціяпортрф тероризм

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