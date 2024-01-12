росія модернізує крилаті ракети і активізує повітряну війну – KSF

Україна демонструє відповіді на такі дії, але потребує посилення в багатьох аспектах.

В кінці минулого року і на початку нинішнього ворог завдав масованих ударів по всій Україні. Окрім кількості повітряних засобів, відзначається й комбінування ударів різною зброєю, і масове використання балістичних ракет.

Про це пише Київський безпековий форум (KSF).

Найважливіше в тактиці росіян - виснаження української ППО через прискорене витрачання зенітних ракет. Найшкідливішими є удари високошвидкісними російськими ракетами ("Кинджал"; "Іскандер-М"; С-300/400 та Х-22), адже Україна може витрачати на кожну з них 3 і більше протиракет. Були одночасні запуски 5 й навіть 10 "Кинджалів".

Непоміченим залишився той факт, що під час кожного масованого удару останніх тижнів ворог також запускав кілька ракет Х-31П. Це спеціальна зброя для ураження систем ППО з радіолокатором (від тактичних “Гепардів” до Patriot). Її важко збити через надзвукову швидкість. Наразі не відомо, чи були конкретно ці запуски результативними.

В той же час досить багато швидкісних ракет були запущені по цілях за межами Києва. Це проблема, адже сучасні комплекси протиракетної оборони зосереджені на захисті столиці. В Харкові, Запоріжжі, Кривому Розі, Дніпрі ще й критично малий (2-5 хвилин) підлітний час цих ворожих ракет.

За останній час ворогом використано багато “Кинджалів” та досі не відомий тип балістичних ракет (ймовірно, північнокорейські). Крилаті ракети Х-101 тепер мають систему постановки перешкод для ППО та, ймовірно, нову навігаційну систему.

У свою чергу Україна завдала низку повітряних контрударів. Вперше від літа масовані дронові удари (більше 30 БПЛА у хвилі) по об’єктах в росії та окупованому Криму.

Також відзначено удари радянськими та українськими ракетами РСЗО по військових об’єктах у Бєлгородській області та вдалі точкові удари по Криму та окупованій Донеччині західними крилатими авіаційними ракетами.

KSF пише, що з одного боку - перенесення війни на територію агресора має бути головним елементом нової воєнної стратегії України. Про це часто говорять західні експерти, але воно неможливе без масованих повітряних ударів і аерокосмічної розвідки.

З іншого боку, Україна мусить істотно наростити виробництво власної повітряної та протиповітряної зброї: ударних і зенітних ракет, дронів усіх видів; засобів радіолокації та радіоелектронної боротьби. Це необхідно як для ураження цілей на території росії, так і для компенсації затримок із наданням західної зброї.