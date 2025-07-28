росія модернізує "Шахеди"
28 липня 2025, 18:55
Фото: Укрінформ
Федоров розкрив плани окупантів
Російська армія вже інтегрує різні рішення, які дозволять "Шахедами" обходити українські дрони-перехоплювачі. Наразі Україна впроваджує інші рішення.
Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону
За його словами, невдовзі окупанти обов'язково будуть переходити на реактивні дрони. Саме тому в Україні потрібно вже працювати над вирішенням цієї проблеми.
"Розвиток технологій - це як бліц в шахах, тобто все дуже швидко змінюється й постійно потрібно приймати нові рішення. росія обов'язково буде переходити й на реактивні дрони й нам потрібно вже працювати над цим", - заявив Федоров.
Він розповів, що якщо сьогодні вже є певний показник збиття дронами-перехоплювачами "Шахедів", то завтра він може відрізнятися, тому що росія дуже швидко розвивається.
"Вони вже інтегрують різні рішення, які дозволяють шахедам оминати перехоплювачі й ми впроваджуємо інші рішення. Тому це щодня зміна тактики", - сказав міністр.
За словами Федорова, Україна вже підписала контакти з мінімум чотирма компаніями, які розробляють найбільш масштабні рішення щодо перехоплювачів.
"Є певні позитивні технологічні рішення, де високі технології використовуються, де рішення над якими треба працювати роками, щоб дійти, вже знайдені й використовуються. Тому від масштабування виробництва залежить наскільки швидко в нас буде достатня кількість перехоплювачів", - розповів Федоров.
Міністр звернув увагу, що росія продовжує полювати на українську критичну інфраструктуру та на виробництво.
"Паралельно з масштабуванням та пошуком людей для масштабування, закупівлі комплектуючих, бізнесу доводиться постійно змінювати локації, працювати над безпекою свого виробництва. Держава також намагається максимально допомогти", - зазначив Федоров.