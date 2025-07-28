росія модернізує "Шахеди"

Федоров розкрив плани окупантів

Російська армія вже інтегрує різні рішення, які дозволять "Шахедами" обходити українські дрони-перехоплювачі. Наразі Україна впроваджує інші рішення.

Про це заявив перший віце-прем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі національного телемарафону

За його словами, невдовзі окупанти обов'язково будуть переходити на реактивні дрони. Саме тому в Україні потрібно вже працювати над вирішенням цієї проблеми.

"Розвиток технологій - це як бліц в шахах, тобто все дуже швидко змінюється й постійно потрібно приймати нові рішення. росія обов'язково буде переходити й на реактивні дрони й нам потрібно вже працювати над цим", - заявив Федоров.