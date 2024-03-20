росія може атакувати НАТО в 2026 році – Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда закликав збільшити витрати країн НАТО на оборону.

Президент Польщі Анджей Дуда дав інтерв'ю американському телеканалу CNBC, в якому розповів своє бачення російського військового потенціалу. За словами Дуди, є кілька років до вторгнення росії у НАТО.

Про це повідомляє RMF24.

"На мій погляд, це питання здорового глузду. Є нові звіти, і нещодавно я бачив звіт німецьких експертів, згідно з яким, можливо, на межі 2026 – 2027 років путін, перевівши свою економіку у військове русло, матиме такий військовий потенціал, що він буде здатен атакувати НАТО", – сказав президент Польщі.

На його думку, Європа має ще два-три роки.

Президент Польщі пропонує:

нарощувати оборонні зусилля;

накопичувати боєприпаси;

виробляти зброю;

підвищувати потенціал безпеки Європи;

загалом "готуватися до вторгнення, щоб його не відбулося".

Анджей Дуда закликав США продовжувати підтримувати Україну. Якщо ж наша держава програє, буде йтися вже не про грошову підтримку від Америки, а про безпосередню війну.

"Цю російську агресію потрібно зупинити будь-якою ціною. Якщо це не зупинити, то вона перекинеться на інші країни, і тоді, я боюся, американських грошей не вистачить, щоб зупинити росію, доведеться втрутитися солдатам США, а цього ніхто не хоче", – пояснив він.

Тож зараз буквально "кожен долар, пожертвуваний на підтримку України, кожен "Бредлі", переданий Україні, кожна одиниця зброї, передана Україні, кожен ящик артилерійських боєприпасів, переданий Україні, відвертає примару російської перемоги".

Наостанок польський лідер сказав, що він і прем'єр-міністр Дональд Туск мають політичні розбіжності. Але їхні прагнення однакові – це безпека Польщі. Тому посадовці повинні бути одностайними.