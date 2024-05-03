Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія може готувати наступ на дві області України – ГУР

03 травня 2024, 09:35
росія може готувати наступ на дві області України – ГУР
Фото: з вільного доступу
Йдеться про Харківську та Сумську області.

росія готується до наступу на Харківську та Сумську області.

Про це в інтерв’ю виданню The Economist, заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Успіх росіян залежить від того, наскільки міцною буде українська оборона на Донбасі.

Як прогнозує Скібіцький, основний наступ росії розпочнеться в наприкінці травня або на початку червня. росія задіяла в Україні загалом 514 000 сухопутних військ.

російське північне угруповання, яке базується на кордоні з Харковом, наразі налічує 35 000 військовослужбовців, але, ймовірно, буде збільшене до 50 000 – 70 000. росія також "створює дивізію резервів" (тобто від 15 000 до 20 000 бійців) у центральній частині росії, яку може додати до основних сил.

Навіть у цьому разі, на думку Скібіцького, у росіян не буде достатньо ресурсів для захоплення великого міста. The Economist зазначає, що такої ж думки дотримуються західні військові. Втім, можливими є менш масштабні операції.

"Швидка операція для входу та виходу: можливо. Але операція із взяття Харкова чи навіть Сум – це інший порядок. росіяни це знають. І ми це знаємо", - зазначив Скібіцький.

контрнаступвійна в УкраїніГУР МОУросія окупанти

Останні матеріали

росія просувається на Сході. Її військова ефективність підвищилася, проте, чи надовго? – Мік Раян
Політика
росія просувається на Сході. Її військова ефективність підвищилася, проте, чи надовго? – Мік Раян
Переклад iPress – 02 травня 2024, 22:13
росіяни втратили можливість наступати на оперативному рівні. Тож маємо 1000 маленьких атак піхотою – Том Купер
Cуспільство
росіяни втратили можливість наступати на оперативному рівні. Тож маємо 1000 маленьких атак піхотою – Том Купер
Переклад iPress – 02 травня 2024, 15:39
Чи змінилося ставлення Пекіна до москви? Два сценарії війни Китаю із Заходом
Політика
Чи змінилося ставлення Пекіна до москви? Два сценарії війни Китаю із Заходом
Переклад iPress – 02 травня 2024, 11:58
Заворушення в Грузії може використати росія. Не виключено й нове вторгнення – Люк Коффі
Політика
Заворушення в Грузії може використати росія. Не виключено й нове вторгнення – Люк Коффі
Переклад iPress – 02 травня 2024, 08:53
путін, Кадиров і пекельна сірка. Чеченський та російський лідери пов'язані між собою життям і смертю – Едвард Лукас
Політика
путін, Кадиров і пекельна сірка. Чеченський та російський лідери пов'язані між собою життям і смертю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 01 травня 2024, 15:14
Китай перетнув червону лінію Байдена щодо України. Чи будуть наслідки? – Мет Поттінгер
Політика
Китай перетнув червону лінію Байдена щодо України. Чи будуть наслідки? – Мет Поттінгер
Переклад iPress – 01 травня 2024, 12:31
Тіньовий танкерний флот росії загрожує Швеції: екології та безпеці. Чи може завадити ЄС – Елізабет Бро
Політика
Тіньовий танкерний флот росії загрожує Швеції: екології та безпеці. Чи може завадити ЄС – Елізабет Бро
Переклад iPress – 01 травня 2024, 08:26
Американські GLSDB мають проблеми з від'єднанням прискорювача. Чому росіяни прорвалися на Покровсько-Авдіївському напрямку – Том Купер
Технології
Американські GLSDB мають проблеми з від'єднанням прискорювача. Чому росіяни прорвалися на Покровсько-Авдіївському напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 30 квітня 2024, 16:19
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється