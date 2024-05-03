росія може готувати наступ на дві області України – ГУР

Йдеться про Харківську та Сумську області.

росія готується до наступу на Харківську та Сумську області.

Про це в інтерв’ю виданню The Economist, заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

Успіх росіян залежить від того, наскільки міцною буде українська оборона на Донбасі.

Як прогнозує Скібіцький, основний наступ росії розпочнеться в наприкінці травня або на початку червня. росія задіяла в Україні загалом 514 000 сухопутних військ.

російське північне угруповання, яке базується на кордоні з Харковом, наразі налічує 35 000 військовослужбовців, але, ймовірно, буде збільшене до 50 000 – 70 000. росія також "створює дивізію резервів" (тобто від 15 000 до 20 000 бійців) у центральній частині росії, яку може додати до основних сил.

Навіть у цьому разі, на думку Скібіцького, у росіян не буде достатньо ресурсів для захоплення великого міста. The Economist зазначає, що такої ж думки дотримуються західні військові. Втім, можливими є менш масштабні операції.

"Швидка операція для входу та виходу: можливо. Але операція із взяття Харкова чи навіть Сум – це інший порядок. росіяни це знають. І ми це знаємо", - зазначив Скібіцький.