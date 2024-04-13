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ПОЛІТИКА

росія може готуватися до великомасштабного наступу в Україні вкінці весни або влітку

13 квітня 2024, 19:01
росія може готуватися до великомасштабного наступу в Україні вкінці весни або влітку
InformNapalm
росіяни можуть розгорнути наступ відразу в декількох областях.

росія можливо готується до широкомасштабного наступу в Україні наприкінці весни чи влітку. При чому це може відбутися на чотирьох напрямках – донецькому, херсонському, луганському та запорізькому.

Про це пише Financial Times з посиланням на українських та західних чиновників.

У виданні зазначили, що після так званих виборів президента владімір путін набрався сміливості. І тому росіяни спробують захопити більшу частину відповідних українських областей, які путін незаконно анексував ще у вересні 2022 року.

У FT також пишуть, що офіційні особи в Києві занепокоєні також тим, що рф можуть планувати напад на Харків – друге за величиною місто України. Зокрема країна-терористка мобілізує сотні тисяч військових і обстрілює місто ракетами, готуючись до цього.

Нагадаємо, начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов також зазначив, що Україна очікує від російських окупаційних військ посилення наступальних дій, особливо під Донецьком, наприкінці весни — на початку літа. За його словами, до початку очікуваного наступу армії рф значних змін на фронті не буде. 

Тоді як головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зазначив, що на східному напрямку впродовж останніх днів ситуація суттєво загострилася, оскільки росіяни після проведення у росії так званих президентських виборів активізували наступальні дії.

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