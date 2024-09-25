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росія може передати єменським хуситам потужні протикорабельні ракети – Reuters

25 вересня 2024, 12:03
росія може передати єменським хуситам потужні протикорабельні ракети – Reuters
Wikipedia
Терористи вже рік обстрілюють торгові судна у Червоному морі.

Іран виступив посередником у секретних переговорах між кремлем та єменськими хуситами про передачу протикорабельних ракет цьому угрупованню. 

Про це повідомляє аґенція Reuters.

Одразу сім джерел повідомили, що росія ще не ухвалила рішення про передачу ракет "Яхонт", які дозволять угрупованню бойовиків більш точно атакувати комерційні судна в Червоному морі та збільшать загрозу для тих, хто захищає їх військових кораблів США та Європи.

З липня росія розглядає можливість відправлення ракет. 

Але про посередницьку роль Ірану раніше не повідомлялося.

За останній рік хусити неодноразово завдавали ударів з використанням безпілотників і ракет по судах у найважливіших судноплавних шляхах Червоного моря, щоб продемонструвати підтримку палестинцям у війні з Ізраїлем у секторі Газа.

Вони потопили щонайменше два судна і захопили ще одне, порушивши світову морську торгівлю, змусивши судноплавні компанії перенаправляти вантажі, збільшивши витрати на страхування суден, що курсують Червоним морем.

США та Британія у відповідь завдали ударів по позиціях хуситів, проте не змогли зупинити атаки угруповання.

Два джерела, поінформовані про переговори, розказали, що хусити та росіяни зустрічалися в Тегерані принаймні двічі цього року і що переговори про постачання десятків ракет, що мають дальність польоту близько 300 км, тривають, а нові зустрічі в Тегерані очікуються найближчими тижнями.

Крім того, росія вже постачала ракети "Яхонт" організації "Хезболла", що підтримується Іраном.

Одне з джерел повідомило, що переговори почалися за президента Ірану Ібрагіма Раїсі, який загинув у травні в результаті краху вертольота.

"росія веде переговори з хуситами про передачу надзвукових протикорабельних ракет "Яхонт, іранці виступають посередниками у переговорах, але не хочуть ставити під ними свій підпис", - повідомило джерело у західній розвідці.

 
Росіяхусити

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