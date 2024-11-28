росія може напасти на НАТО до кінця десятиліття – глава розвідки Німеччини

За словами глави BND, росія "готується до війни із Заходом", а військова конфронтація стає для Кремля "можливим варіантом".

Очільник Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND) Бруно Каль заявив, що росія може здійснити напад на територію Північноатлантичного Альянсу в найближчі роки.

Про це він заявив на заході, організованому Німецькою радою з міжнародних відносин у Берліні, повідомляє Zeit.

За словами глави BND, росія "готується до війни із Заходом", а військова конфронтація стає для Кремля "можливим варіантом".

Каль припускає, що російські військові будуть здатні "здійснити напад на Захід" з погляду особового складу і матеріальних засобів до кінця десятиліття.

Водночас він вважає, що йтиметься не про широкомасштабний напад на європейські країни НАТО, а обмежену операцію – наприклад вторгнення на норвезький арктичний острів Шпіцберген з метою "зачистки території" або в країни Балтії під приводом захисту російських меншин.

Такі операції мають на меті перекреслити зобов'язання про колективну безпеку, передбачені статтею 5 Північноатлантичного договору, та розвалити НАТО, пояснив очільник розвідки ФРН.

Каль навів оцінки німецької розвідки, згідно з якими в російському керівництві сумніваються, "чи залишиться в силі зобов'язання надавати допомогу за статтею 5 (Північноатлантичного договору. – Ред.) в надзвичайних ситуаціях".

"Якщо такі погляди візьмуть гору в російському керівництві, ризик військового конфлікту в найближчі роки також зросте", – додав він.

Та, за словами очільника BND, росія намагатиметься розколоти НАТО ще до можливого початку війни – наприклад шляхом переманювання окремих країн-членів на свій бік. владімір путін "випробує червоні лінії Заходу і піде на подальшу ескалацію", додав Каль.

У самому НАТО і його державах-членах раніше також попереджали про можливість військового зіткнення з росією.