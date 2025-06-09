росія може напасти на НАТО протягом 5 років – генсек

Армія рф і далі нарощує військове виробництво.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що росія нарощує свій військовий потенціал та буде готова атакувати країни Альянсу протягом 5-ти наступних років.

Про це він сказав під час виступу в Chatham House у Лондоні 9 червня.

Вже через п’ять років росія досягне рівня, який дозволить їй напасти на НАТО, переконаний генсек Альянсу, а все завдяки збільшенню військового виробництва.

"росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п'яти років", – сказав Рютте.

Він додав, що тільки говорячи про боєприпаси, росія виробляє за три місяці стільки, скільки всі держави НАТО виробляють за рік.

"росія об'єдналася з Китаєм, Північною Кореєю та Іраном. Вони розширюють свої збройні сили і можливості. Військова машина путіна прискорюється, а не сповільнюється. росія відновлює свої сили за допомогою китайських технологій і виробляє більше зброї швидше, ніж ми думали", – додав Рютте.

"Оборонно-промислова база росії, як очікується, лише цього року випустить 1500 танків, 3000 броньованих машин і 200 ракет "Іскандер", – вважає генсек.

"Не будемо себе обманювати. Ми всі зараз на східному фланзі. Нове покоління російських ракет рухається зі швидкістю, що в рази перевищує швидкість звуку. Відстань між європейськими столицями становить лише лічені хвилини. Немає більше ні Сходу, ні Заходу. Є лише НАТО", – зазначив Марк Рютте.