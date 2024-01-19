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росія може планувати великий наступ влітку 2024 року – FT

19 січня 2024, 14:53
росія може планувати великий наступ влітку 2024 року – FT
Фото: з вільного доступу
Не виключена повторна спроба захоплення Харкова чи навіть Києва.

росія може планувати великий наступ на фронті в Україні влітку 2024 року.  

Про це пише Financial Times.

Видання з посиланням на українських силовиків пише, що метою наступу може бути повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Крім того, за словами офіційних осіб, не виключено ще одну спробу захоплення Харкова чи Києва.

За оцінкою американської розвідки, яку журналісти FT дослідили у грудні, кінцева мета російського диктатора путіна в Україні залишається незмінною. Кремлівський режим хоче захопити Україну та підпорядкувати народ.

Як йдеться у документі, це пояснює, чому росія продовжує наступальні операції на сході України на декількох напрямках, особливо в районі Авдіївки, а також біля Лимана та Куп'янська.

При цьому один із західних чиновників у коментарі виданню сказав, що перспективи оперативного прориву як з боку рф, так і з боку України у 2024 році невеликі.

Влітку 2023 року українські військові розпочали контрнаступ на півдні та сході нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити понад десяток населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях. Але головної мети - просування до Азовського моря - не вдалося досягнути.

Наразі українські військові здебільшого перебувають в активній обороні і за можливості атакують.

 

 

війна в Україніросія окупантиконтранаступ

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