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росія може посилити свої кібератаки на союзників України

13 грудня 2023, 19:27
росія може посилити свої кібератаки на союзників України
Фото: з вільного доступу
Cyjax відзначив зростання активності проросійських UserSec, SiergedSec, NoName057, AnonymousSudan та AnonymousRussia.

росія може переключити фокус своїх кібератак на західних союзників України, намагаючись підірвати їхню підтримку.

Про це повідомляє Sky News  із посиланням на експертів компанії з аналізу цифрових загроз для міжнародних корпорацій Cyjax.

кремль опирається на групи хакерів для підтримки своїх операцій. Cyjax відзначив зростання активності проросійських UserSec, SiergedSec, NoName057, AnonymousSudan та AnonymousRussia. В опублікованій нині доповіді "Кіберзима невдоволення" компанія відзначила, що вони поки що не мали того згубного впливу, на який сподівався російський диктатор путін.

Підтримка західних країн допомогла Україні зупинити атаки рф в інформаційній сфері. Тому є ризик, що росія атакує їх. Чимало з країн мають слабкий кіберзахист, відзначили експерти компанії. Тож кремль спробує скористатися цим, аби порушити ланцюжки постачань допомоги Україні.

"Бізнес та експерти з кібербезпеки повинні бути насторожі щодо будь-якої несанкціонованої діяльності та зміцнювати свій захист у кібер- та інформаційному просторі", — зазначали в Cyjax.

кібератакивійна в Україніросія окупанти

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