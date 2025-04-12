росія може розмістити ядерну зброю в космосі – Рютте

москва може вести війни в космосі в майбутньому, використовуючи ядерну зброю проти супутників.

У НАТО налякані тим, що кремль розглядає можливість розміщення ядерної зброї в космосі.

Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag.

Рютте вважає, що цей розвиток подій "тривожним".

Альянс побоюється, що москва може вести війни в космосі в майбутньому, використовуючи ядерну зброю проти супутників.

"Ми знаємо про повідомлення про те, що Росія вивчає можливість розміщення ядерної зброї в космосі", – заявив Рютте.

За його словами, можливості кремоя у космосі застарілі і не на рівні із Заходом.

"Тому розробка ядерної зброї в космосі – це спосіб для росії покращити свої можливості. Це викликає велике занепокоєння", - додав генсек.

Глава НАТО також сказав, що це було б порушенням Договору про космос 1967 року.

Договір був ініційований США і СРСР, з тих часів вмоскваона стала частиною міжнародного права.

Угода може забезпечити мирне використання космічного простору, але вона й забороняє розміщення зброї масового знищення в космосі.

Головна мета була стримати гонку озброєнь на Землі між тодішніми наддержавами.

Генсек зазначив, що союзники по НАТО адаптуються до нових викликів у космосі. Вони обмінюються розвідданими, створюють національні космічні командування і розробляють менші, маневреніші і краще захищені супутники. Космос дуже важливий для стримування і оборони НАТО.

"Останніми роками космос стає дедалі більш переповненим, небезпечним і непередбачуваним. Ми знаємо, що конкуренція в космосі жорстока і стає дедалі запеклішою. І не лише в комерційному плані. Це впливає на всю нашу безпеку", – сказав Рютте.

Він вперше оголосив про посилення супутникового спостереження за Арктикою.

"Ми бачимо, як Китай і росія все частіше використовують нові морські шляхи і мілітаризують частини Арктики. Супутники можуть допомогти нам відстежувати пересування на суші і на морі, а також забезпечити нашим військам надійний і безпечний зв'язок", - підсумував Рютте.