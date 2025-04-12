Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

росія може розмістити ядерну зброю в космосі – Рютте

12 квітня 2025, 13:43
росія може розмістити ядерну зброю в космосі – Рютте
Фото: з вільного доступу
москва може вести війни в космосі в майбутньому, використовуючи ядерну зброю проти супутників.

У НАТО налякані тим, що кремль розглядає можливість розміщення ядерної зброї в космосі.

Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag.

Рютте вважає, що цей розвиток подій "тривожним".

Альянс побоюється, що москва може вести війни в космосі в майбутньому, використовуючи ядерну зброю проти супутників. 

"Ми знаємо про повідомлення про те, що Росія вивчає можливість розміщення ядерної зброї в космосі", – заявив Рютте. 

За його словами, можливості кремоя у космосі застарілі і не на рівні із Заходом. 

"Тому розробка ядерної зброї в космосі – це спосіб для росії покращити свої можливості. Це викликає велике занепокоєння", - додав генсек. 

Глава НАТО також сказав, що це було б порушенням Договору про космос 1967 року.

Договір був ініційований США і СРСР, з тих часів вмоскваона стала частиною міжнародного права. 

Угода може забезпечити мирне використання космічного простору, але вона й забороняє розміщення зброї масового знищення в космосі. 

Головна мета була стримати гонку озброєнь на Землі між тодішніми наддержавами.

Генсек зазначив, що союзники по НАТО адаптуються до нових викликів у космосі. Вони обмінюються розвідданими, створюють національні космічні командування і розробляють менші, маневреніші і краще захищені супутники. Космос дуже важливий для стримування і оборони НАТО.

"Останніми роками космос стає дедалі більш переповненим, небезпечним і непередбачуваним. Ми знаємо, що конкуренція в космосі жорстока і стає дедалі запеклішою. І не лише в комерційному плані. Це впливає на всю нашу безпеку", – сказав Рютте.

Він вперше оголосив про посилення супутникового спостереження за Арктикою. 

"Ми бачимо, як Китай і росія все частіше використовують нові морські шляхи і мілітаризують частини Арктики. Супутники можуть допомогти нам відстежувати пересування на суші і на морі, а також забезпечити нашим військам надійний і безпечний зв'язок", - підсумував Рютте.

 
Росіяядерна зброя

Останні матеріали

Попри запеклі бої, орки просунулися лише на невеликих вузьких ділянках. Проте ініціативою володіє Україна – Ендрю Таннер
Cуспільство
Попри запеклі бої, орки просунулися лише на невеликих вузьких ділянках. Проте ініціативою володіє Україна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 12:33
Захід широко відкритий для брудних трюків росії. І причина не лише зовнішня – Едвард Лукас
Політика
Захід широко відкритий для брудних трюків росії. І причина не лише зовнішня – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 10:31
Трамп робить США слабкими. Як його психологічна вразливість руйнує економіку країни – Тімоті Снайдер
Політика
Трамп робить США слабкими. Як його психологічна вразливість руйнує економіку країни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 07:01
Протистояти викликам. Мерц укладає коаліційну угоду під тиском Трампа – Politico
Політика
Протистояти викликам. Мерц укладає коаліційну угоду під тиском Трампа – Politico
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 16:31
Тарифний бліц. Чому Трамп так швидко змінив свою позицію – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Тарифний бліц. Чому Трамп так швидко змінив свою позицію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 12:25
Параноя кремля – британські шпигуни. Історія і сьогодення – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Політика
Параноя кремля – британські шпигуни. Історія і сьогодення – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 09:21
Роздуми зі Стамбула. Як Ердоган нейтралізував протести – Тімоті Еш
Політика
Роздуми зі Стамбула. Як Ердоган нейтралізував протести – Тімоті Еш
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 16:45
Перемога у промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Політика
Перемога у промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 12:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється