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росія може розпочати нову хвилю мобілізації уже восени – ГУР

21 серпня 2023, 15:57
росія може розпочати нову хвилю мобілізації уже восени – ГУР
Джерело: lb.ua
у розвідці розповіли, як росія поповнює свої ряди мобілізованих.

У рф, ймовірно, готують нову хвилю мобілізації уже восени. У кремлі непокояться тим, як підвищити готовність росіян.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо мобілізації у росії, зокрема осінньої "хвилі".

"Це ймовірний розвиток подій. І нова публічна хвиля мобілізації могла бути запущена уже давно. Чому "публічна", тому що мобілізаційні заходи на території рф не припинялися. І після так званої часткової мобілізації правдами і неправдами цей "м'ясний фонд" поповнюється у рашистській армії", - сказав Юсов.

Так, він не виключив проведення нової публічної хвилі мобілізації у росії, і єдиним стримуючим фактором тут є настрої населення країни.

"Яким би воно не було зазомбоване, мешканці кремля все ж таки побоюються наступних реакцій. Думають над тим, як підвищити мобілізаційний запал і готовність населення іти на забій заради втілення якихось божевільних мрій кремлівського карлика і диктатора. Але, тим не менше, досі цього не було, але на осінь це ймовірний сценарій", - зауважив представник розвідки.

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