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ПОЛІТИКА

росія може воювати в Україні щонайменше два роки – розвідка Литви

07 березня 2024, 09:37
росія може воювати в Україні щонайменше два роки – розвідка Литви
Розвідка Литви зазначає, що рф має достатні фінансові, людські та матеріально-технічні ресурсів для продовження бойових дій подібної інтенсивності, принаймні у "найближчій перспективі".

Литовська військова розвідка оцінює, що росія матиме достатні ресурси для ведення війни проти України із нинішньою інтенсивністю, вірогідно, принаймні щонайменше два роки.

Про це повідомляє Reuters.

За даними литовських спецслужб, таку здатність країні-агресорі забезпечують високі ціни на нафту, ухилення від міжнародних санкцій та державні інвестиції.

У спільному звіті Департаменту контррозвідки Державної безпеки та Служби військової розвідки та безпеки при Міністерстві національної оборони Литви зазначається, що рф реформувала та зміцнила сильно пошарпану у ході бойових дій в Україні армію у 2023 році, та перебуває на шляху до розширення військового потенціалу вздовж свого кордону з країнами НАТО.

"москва здатна оцінити отримані уроки та підвищити свою боєздатність", - йдеться у матеріалі.

У публікації агентства вказується, що на оприлюднення даного звіту литовських спецслужб у четвер вранці "накладено ембарго".

Розвідслужби також вказують на те, що білорусь розвиває потенціал для розгортання ядерної зброї під контролем рф. За їхніми даними, в білорусі ведуться роботи з модернізації та оснащення інфраструктури для зберігання ядерної зброї.

війнаЛитварозвідкарф тероризм

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