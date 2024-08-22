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росія може втрутитися у вибори у США – The Conversation

22 серпня 2024, 08:55
росія може втрутитися у вибори у США – The Conversation
Польща США
Особливо вразливою вважається віцепрезидентка Камала Гарріс, яка вже стикалася з подібними атаками під час виборів 2020 року.

Напередодні президентських виборів у США 2024 року дослідники застерігають про можливий вплив російської гендерної дезінформації. Ця тактика спрямована на використання стереотипів про стать та сексуальне насильство для дискредитації жінок-політиків та маніпулювання громадською думкою.

Про це пише The Conversation.

Особливо вразливою вважається віцепрезидентка Камала Гарріс, яка вже стикалася з подібними атаками під час виборів 2020 року. росія, використовуючи ботів та тролів, поширює неправдиві історії, щоб підірвати довіру до жінок-кандидатів, зображуючи їх як некваліфікованих та емоційно нестабільних.
 
У 2016 році аналогічні стратегії були використані проти Гілларі Клінтон, коли російська пропаганда ставила під сумнів її феміністські погляди. У 2024 році, ймовірно, будуть застосовані ті ж тактики, включно із сегментацією суспільства для посилення розбіжностей і фрагментації феміністського руху.
війна в Україніросія окупантиВибори в США

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