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ПОЛІТИКА

росія може використати фінських заручників для шантажу – ЗМІ

21 вересня 2024, 18:55
росія може використати фінських заручників для шантажу – ЗМІ
Стоп росія
рф не має жодних стримувальних факторів, коли йдеться про звільнення важливих для неї осіб.

Поліція безпеки Фінляндії (SUPO) попередила, що фіни, які подорожують до рф та перебувають у росії, ризикують зіштовхнутися з загрозою “дипломатії заручників”.

Про це повідомляє Yle.

Зокрема, прецедентом ризикує стати серпневий обмін ув'язненими між Заходом та москвою, який може спонукати рф і надалі використовувати заручників для шантажу.

За словами представника SUPO Петтері Лалу, росія не має жодних стримувальних факторів, коли йдеться про звільнення важливих для неї осіб.

Зокрема, одним із ув'язнених у Фінляндії, які становлять для москви інтерес, може бути Воїслав Торден (він же Ян Петровський). Тордена підозрюють у воєнних злочинах в Україні в 2014–2015 роках. Його затримали в липні минулого року в аеропорту Гельсінкі.

Як каже Лалу, якщо Торден так само важливий для керівництва рф, як і особи, звільнені під час обміну ув'язненими в серпні, то росія навряд чи має якісь стримувальні чинники, щоб не використовувати дипломатію заручників проти Фінляндії. “SUPO вже попереджала про цю загрозу в березні, й на тлі обміну ситуація не покращується”, – додав Лалу.

Фінляндіязаручникиросія загроза

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