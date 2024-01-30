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росія може використовувати європейських націоналістів проти України – ISW

30 січня 2024, 09:37
росія може використовувати європейських націоналістів проти України – ISW
Фото: Reuters
За словами аналітиків, у грудні 2023 року президент рф путін та інші чиновники кремля відновили поширення наративу про те, що Україна нібито має історичні суперечки з Польщею, Румунією та Угорщиною.

росія використовує націоналістичні настрої в Європі, щоб посварити Україну з її західними сусідами.

Про це йдеться у звіті аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті від 29 січня йдеться про те, що угорський політик і лідер партії "Наша Родина" Ласло Торочкай 27 січня заявив, що Угорщина має претендувати на Закарпатську область України, якщо війну виграє рф. Також румунський політик і лідер партії "Союз румунів" Клаудіу Тирзіу того самого дня сказав, що Румунія має "реінтегрувати" сусідні з Румунією території України.

За словами аналітиків, російські джерела проінтерпретували заяви політиків радикальніше і підкреслили претензії Румунії та Угорщини на території України. При тому, що раніше ідею "поділу України" просувала росія.

Так, ще в грудні 2023 року президент рф путін та інші посадовці Кремля відновили поширення наративу про те, що Україна нібито має історичні суперечки з Польщею, Румунією та Угорщиною.

Аналітики зазначили, що деякі націоналістичні європейські фракції звернули увагу на російську концепцію "русского мира". Вона набула популярності серед певних правих політиків.

У ISW заявили, що російські пропагандисти спробують використати цей аспект, щоб посварити Україну з її сусідами в Європі.

Кремльвійна в Україніросія окупантипропаганда рф

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