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росія може завдати удару "Орєшником" по Україні найближчими днями – ЗМІ

11 грудня 2024, 19:31
росія може завдати удару
Фото: з вільного доступу
США розглядають це скоріше як спробу залякування
росія може запустити ще одну балістичну ракету середньої дальності "Орєшник" по Україні найближчими днями.
 
Про це повідомляє видання Bloomberg з посиланням на офіційного представника США.
 
Associated Press та Reuters з посиланням на американських чиновників, знайомих з оцінкою розвідки США, також повідомляють про ймовірний удар "Орєшником" по Україні в "найближчі дні".
 
Він додав, що США розглядають це скоріше як спробу залякування, ніж як переломний момент на полі бою.
 
"Скоріше за все, це буде ще одна спроба Росії тероризувати Україну. Спроба, яка зазнає невдачі", - зазначив один із співрозмовників Reuters.
 
Зазначається, що президент рф  путін має в своєму розпорядженні лише невелику кількість експериментальних ракет, відомих як "Орєшник". Вони несуть меншу боєголовку, ніж інші ракети, які росія запускала Україною, заявив чиновник.

 

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