росія може завдати удару "Орєшником" по Україні найближчими днями – ЗМІ

росія може запустити ще одну балістичну ракету середньої дальності "Орєшник" по Україні найближчими днями.

Він додав, що США розглядають це скоріше як спробу залякування, ніж як переломний момент на полі бою.

"Скоріше за все, це буде ще одна спроба Росії тероризувати Україну. Спроба, яка зазнає невдачі", - зазначив один із співрозмовників Reuters.

Зазначається, що президент рф путін має в своєму розпорядженні лише невелику кількість експериментальних ракет, відомих як "Орєшник". Вони несуть меншу боєголовку, ніж інші ракети, які росія запускала Україною, заявив чиновник.