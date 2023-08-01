росія мусить повернути в Україну всіх депортованих дітей – Держдеп

Уряд Сполучених Штатів наполягає, що росія повинна припинити примусове вивезення з окупованих територій українських громадян, у тому числі дітей, та повернути всіх додому.

Про це заявив на пресбрифінгу у Вашингтоні речник Державного департаменту США Метью Міллер, повідомляє Укрінформ.

"Одним із найжахливіших інцидентів, які ми бачили в цій війні, є депортація українських цивільних до Росії, включно з особами, яких насильно розлучили з їхніми родинами", - сказав представник Держдепу у відповідь на прохання прокоментувати зізнання влади рф у вивезенні понад 700 тисяч українських дітей.

Міллер пояснив, що цей чинник був одним із ключових під час визначення позиції уряду США стосовно скоєння росією злочинів проти людяності.

"Ми продовжуємо закликати росію припинити ці жорстокі дії та повернути українських дітей", - наголосив офіційний представник адміністрації США.