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росія на порозі економічної кризи – розвідка

03 травня 2025, 19:17
росія на порозі економічної кризи – розвідка
Фото: з відкритих джерел
У розвідці зазначили, що наступного тижня Держдума рф розгляне урядовий законопроєкт про перегляд показників федерального бюджету
Служба зовнішньої розвідки України прогнозує, що рф знаходиться на порозі економічної кризи.
 
Про це йдеться у Telegram СЗРУ.
 
У розвідці зазначили, що наступного тижня Держдума рф розгляне урядовий законопроєкт про перегляд показників федерального бюджету. Основною причиною таких невідкладних дій є дисбаланс дохідної та видаткової частин бюджету.
 
Зокрема, посилення негативних тенденцій в економіці росії є наслідком суттєвого перевищення рівня витрат над доходами. Насамперед, через необхідність фінансувати війну проти України.
 
"Через дисбаланс уряд рф змушений переглянути федеральний бюджет на 2025 рік у бік збільшення його дефіциту на 250 %. При цьому Міністерство фінансів рф декларує незмінність прогнозованого показника зростання ВВП - на рівні 2,5 %, пояснюючи свою логіку очікуваним "збільшенням ненафтогазових доходів"", - йдеться у повідомленні.
 
Як пояснили у СЗРУ, насправді це означає безпрецедентне зростання податкового тиску на бізнес в історії сучасної росії. Так, для нормалізації ситуації в економіці, уряд рф запланував збільшення надходжень від податку на доходи від фізичних осіб на 180%, податку на прибуток від підприємств - на 110%, а податку на додану вартість - на 17%. І це при тому, що до 30% підприємств малого та середнього бізнесу в Росії вже вже на межі банкрутства. До кінця 2025 року збільшення цього показника прогнозується до 50%.
 
Зокрема, станом на сьогодні закупки російської нафти у портах Приморськ і Новоросійськ коливаються на рівні 47-49 доларів США за барель, тоді як у бюджет була закладена вартість на рівні 69,7 доларів за барель. Таким чином, падіння нафтогазових доходів росії у річному вираженні може становити до 30%, або 30-40 млрд доларів, що фактично дорівнює дефіциту бюджету рф на цей рік.
 
"У контексті маніпулювання офіційною статистикою аналогічна ситуація з рівнем інфляції. російський уряд закладає показник на рівні 7,6 %, тоді як за нашими оцінками, уже сьогодні реальна інфляція в росії перевищує 20%", - резюмували в українській розвідці.

 

розвідкавійна в Україніросія окупанти

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