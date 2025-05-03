росія на порозі економічної кризи – розвідка

Служба зовнішньої розвідки України прогнозує, що рф знаходиться на порозі економічної кризи.

У розвідці зазначили, що наступного тижня Держдума рф розгляне урядовий законопроєкт про перегляд показників федерального бюджету. Основною причиною таких невідкладних дій є дисбаланс дохідної та видаткової частин бюджету.

Зокрема, посилення негативних тенденцій в економіці росії є наслідком суттєвого перевищення рівня витрат над доходами. Насамперед, через необхідність фінансувати війну проти України.

"Через дисбаланс уряд рф змушений переглянути федеральний бюджет на 2025 рік у бік збільшення його дефіциту на 250 %. При цьому Міністерство фінансів рф декларує незмінність прогнозованого показника зростання ВВП - на рівні 2,5 %, пояснюючи свою логіку очікуваним "збільшенням ненафтогазових доходів"", - йдеться у повідомленні.

Як пояснили у СЗРУ, насправді це означає безпрецедентне зростання податкового тиску на бізнес в історії сучасної росії. Так, для нормалізації ситуації в економіці, уряд рф запланував збільшення надходжень від податку на доходи від фізичних осіб на 180%, податку на прибуток від підприємств - на 110%, а податку на додану вартість - на 17%. І це при тому, що до 30% підприємств малого та середнього бізнесу в Росії вже вже на межі банкрутства. До кінця 2025 року збільшення цього показника прогнозується до 50%.

Зокрема, станом на сьогодні закупки російської нафти у портах Приморськ і Новоросійськ коливаються на рівні 47-49 доларів США за барель, тоді як у бюджет була закладена вартість на рівні 69,7 доларів за барель. Таким чином, падіння нафтогазових доходів росії у річному вираженні може становити до 30%, або 30-40 млрд доларів, що фактично дорівнює дефіциту бюджету рф на цей рік.

"У контексті маніпулювання офіційною статистикою аналогічна ситуація з рівнем інфляції. російський уряд закладає показник на рівні 7,6 %, тоді як за нашими оцінками, уже сьогодні реальна інфляція в росії перевищує 20%", - резюмували в українській розвідці.