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росія на війні втратила більше 1 млн осіб

12 червня 2025, 08:12
росія на війні втратила більше 1 млн осіб
Також сьогодні окупанти святкують день рф.

Від 24 лютого 2022 року по 12 червня 2025 року загальні бойові втрати особового складу армії рф на території України перевищили мільйон осіб. 

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"До речі, сьогодні окупанти святкують день рф. От і отримали "ювілейний» подарунок від ЗСУ", - йдеться у дописі. 

Загальні бойові втрати російських військ від початку повномасштабного вторгнення в Україну складає близько 1 мільйона 340 осіб.

Лише за минулу добу - 1140 осіб.

Також російська армія втратила:

  • танків - 10933 (+6),

  • бойових броньованих машин - 22786 (+3),

  • артилерійських систем - 29063 (+47),

  • РСЗВ - 1413 (+0),

  • засобів ППО - 1184 (+1),

  • літаків - 416 (+0),

  • гелікоптерів - 337 (+0),

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 40435 (+138),

  • крилатих ракет - 3337 (+0),

  • кораблів / катерів - 28 (+0),

  • підводних човнів - 1 (+0),

  • автомобільної техніки та автоцистерн - 51715 (+136),

  • спеціальної техніки - 3914 (+0).

 

війна в Українівтрати рф

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