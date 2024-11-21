росія на вихідних вдарила по трьох із п'яти працюючих ТЕС ДТЕК – Reuters

Зазначається, що поки що неясно, скільки часу знадобиться для їх повного відновлення.

Ракетні удари, завдані росією на вихідних, вразили три з п'яти працюючих теплових електростанцій, що належать українському енергетичному гіганту ДТЕК, і одна з них досі не працює. Об'єктами нападів також були і розподільчі станції.

ДТЕК, який забезпечував чверть потреб країни в електроенергії до великої війни, постраждав від кампанії повітряних атак, яку росія відновила в березні.

Зазначається, що поки що неясно, скільки часу знадобиться для їх повного відновлення.

Українські урядовці заявляють, що росія накопичила сотні ракет для проведення нових атак, але застерігають від невтішних прогнозів, які, за їхніми словами, грають на руку Росії і створюють відчуття паніки.

Генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко, заявив, що в неділю було завдано "серйозної шкоди", і звернувся до західних союзників України з проханням надати більше засобів протиповітряної оборони, щоб запобігти подальшим руйнуванням.

До недільної атаки ДТЕК відновив близько половини потужностей, які він мав до початку страйків у березні, повідомляла компанія раніше.